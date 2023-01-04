女星王思佳先前在節目上大方承認，自己就是那位因小黃瓜對助理破口大罵的女星，但當時她表示，語氣並沒有那麼差，且該名助理已經忘記很多次了，然而近期王思佳帶著那名助理上節目再度澄清此事，怎料助理卻語出驚人直說王思佳「上輩子欠她」，嚇壞一旁的小S。

王思佳曾在節目上承認「小黃瓜事件」中的女星就是她，近日她也帶著事件中的助理再度到節目《小姐不熙娣》中還原事情真相，一開始助理就解釋當時王思佳並沒有罵人，但不知是否因為上節目緊張，似乎有些結巴，讓主持人派翠克笑虧「越描越黑」，而一旁的王思佳更冤枉喊到「我都沒有說話」。

接著，該名助理繼續解釋，她其實都有跟店家說不要小黃瓜，只是當她在等待餐點時一邊忙著處理其他業務，因此沒有注意到店家加了小黃瓜，不過小S隨後追問小黃瓜出現的次數時，王思佳則無奈的大嘆一口氣表示，公司有三位助理會輪流帶藝人，但只要輪到這名助理帶她，餐點裡一定都會出現小黃瓜，而王思佳久而久之也就習慣這件事了。

最後，當小S詢問助理「你是不是不喜歡思佳」，沒想到她卻語出驚人「我覺得應該上輩子妳（王思佳）對我不好，然後我這輩子要還她」一番話嚇壞小S，王思佳則面有難色相當無奈。