從上個月日本央行改變殖利率曲線控制政策之後以來，有關日圓以及當地利率未來走勢的各種揣測就沒間斷過。日本央行4日一席話，不僅打破眾多流言，同時也讓市場吃下定心丸。

行長黑田東彥4日表示，日本央行現行超寬鬆的貨幣政策沒變，並設法將當地通膨維持在2%目標值，同時也希望上班族都能加薪。黑田在日本銀行家協會的這番談話，也推翻了日本可能會跟全球主要央行一樣，利用升息來打擊大漲的通膨。

黑田東彥指出，全球大環境利空消息不斷，像是通膨仍居高不下，新冠疫情還是沒有消褪，但相信日本在寬鬆貨幣所營造的環境下，經濟有機會在2023年出現穩步的成長。

日本在放寬殖利率曲線控制上限後，不少專家學者紛紛猜測日本央行將棄守低利政策，導致日圓開始強彈。4日匯市交易時，前一日曾創7個月新高的日圓，兌一美元匯價在130.59至131.43之間游走，目前為130.76升幅約2%。