歐盟一名高層官員在周二指出，歐盟已經對中國表達，希望免費提供新冠肺炎疫苗。

歐盟發言人說，中國官方尚未對此提出回應。發言人也未具體說明疫苗名稱和數量等細節，他僅表示：「有鑑於中國新冠疫情的情勢，衛生專員Stella Kyriakides已經對中國對等的衛生單位接觸，討論歐盟的支援」。「這包括公共衛生的專業知識，以及歐盟捐贈新變種的疫苗」。

在被問到中國政府是否會接受歐盟的支援時，中國外交部發言人避而不提出直接的回答，他告訴路透，中國的疫苗接種率和治療能力持續提高，疫苗供應也保持充足。

雖然中國可以滿足任何希望接種疫苗者的需求，但是中國對「加強與國際社會的團結與合作」持開放態度，以便更好地應付疫情挑戰。

中國目前仍堅持使用中國製造的疫苗，但這些疫苗並非使用西方的mRNA技術。

此外，歐盟成員國也在周二開會討論，是否應該對來自中國的旅客進行新冠檢測。執委會發言人說，大多數歐盟國家都贊成，對出發前的中國遊客要求新冠檢測證明。

歐盟執委會周二起草了一份建議草案，其中包括建議從中國起飛的航班旅客需佩戴口罩、對來自中國的飛機進行汙水監測、在歐洲機場進行基因組監測、加強監測和測序，以及提高歐盟對檢測和疫苗接種的警覺性。

歐洲疾病預防中心(ECDC)表示，在中國傳播的變種，已經在歐盟境內出現，歐盟公民的疫苗接種率較高，這些進口病毒的感染機率較低，歐洲公衛系統尚可以應付。

歐盟國家將在周三繼續開會討論。