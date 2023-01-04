薛仕凌在劇中角色極為陰暗。（Disney＋提供 ）

林予晞和鳳小岳有場情緒飽滿的情慾戲。（Disney＋提供）

鳳小岳飾演檢察官。（Disney＋提供 ）

由鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、施名帥等實力派演員主演的Disney＋ 原創影集《台灣犯罪故事》單元一〈出軌〉，將於今（4）日起上線。金鐘雙料影帝薛仕凌則是用「最想擺脫的角色」形容他在〈出軌〉中飾演的悲慘哥哥，拍攝過程痛苦到殺青後再也不願想起。氣質女神林予晞首度接演在鏡頭前抽菸、外遇的角色，開玩笑大呼：「終於可以使壞。」

金鐘雙料影帝薛仕凌和施柏宇在劇中飾演林家兄弟檔，詮釋極為複雜的心理狀態，身為哥哥的薛仕凌從小就不受父親疼愛，而天資聰穎的施柏宇因為家庭經濟狀況只能屈就。施柏宇表示要和薛仕凌對戲前很緊張，沒想到兩人第一次讀本時，馬上就像一家人般自然相處，而薛仕凌也大讚施柏宇把弟弟的角色演得很好，有確實把兄弟間的矛盾跟性格區隔表現出來。

薛仕凌更用「最想擺脫的角色」形容他在〈出軌〉中的演出，全程都是在頭上有烏雲籠罩的狀態下拍攝，其中有場情緒崩潰戲，導演蕭力修回憶，薛仕凌在情緒潰堤後整個人無力起身，失神落魄地坐在一旁，久久不能自己，精湛演出讓導演相當心疼。

鳳小岳和林予晞在〈出軌〉中飾演久別重逢的舊情人，本想將對彼此的愛意藏在心中，但林予晞的丈夫施名帥遇上火車出軌命在旦夕，身為檢察官和保險調查員的兩人，就在攜手調查火車出軌真相的過程中，漸漸地重燃愛火。林予晞回憶，當初接到劇本時很懷疑自己無法勝任，是導演蕭力修大力說服她：「我覺得妳可以詮釋得很好。」才給了她信心和安全感。

鳳小岳和林予晞在劇中有場親密對手戲，激烈的情慾糾葛，竟被林予晞形容成「很像在打拳擊。」她解釋，她和鳳小岳的親密戲就像在擂台上，導演一喊「action」兩人就衝上前去對戰，導演一喊「卡」後兩人就狼狽地退到角落喘氣，只見鳳小岳胸前的襯衫都被她弄得亂七八糟，眼神渙散，讓她忍不住心想「我們真的很激烈耶。」鳳小岳也對林予晞無厘頭的形容感到哭笑不得。

《台灣犯罪故事》是由台灣犢影制作及陸匠製作與好萊塢導演朗霍華和製片人葛雷茲所創的Imagine Entertainment跨國合作開發製作，國際級合作團隊攜手四對黃金編導組合精心打造的高水準成果。