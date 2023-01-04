南非德班和理查德灣之間的東部海岸，金磚國（BRICs）當中的3國，即將在今年2月中舉行聯合海軍演習，屆時俄羅斯聯邦海軍（RFN）和中國人民解放軍海軍（PLAN）的軍艦將與南非海軍（SAN）以及南非許多機構都將共同參與。

綜合南非軍事新聞網defenseweb.co.za和俄羅斯《塔斯社》（TASS）3日報導，演習將於2月17日至24日在南非沿海省份瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）附近舉行，這次海軍演習名稱仍為煙霧（Mosi）與上一次相同，但是地點不同，2019年11月的煙霧演習，在南非好望角的領海，靠大西洋側舉行，當時同樣是南非、俄、中參與。

今年，演習預計將覆蓋從德班（Durban）到理查德灣（Richard’s Bay）的區域，這兩個區域相距87海里（或160公里）。南非國防部宣佈，根據初步規劃，此次演習將有2艘俄羅斯軍艦參加。演習項目包括炮擊、部隊保護和防空訓練。

南非國防軍的企業通信局（DCC）在回答媒體問題時表示，目前參與的船隻名稱和船艦類型都還沒有披露，DCC指出「參與的船艦數量可能會在短時間內調整」。關於這次演習的信息是在上個月（12月）舉行的線上會議之後所提供的，這3個國家的海軍都有派代表參加。

除了南非國防軍人員，可能還會包括來自海上反應中隊（MRS）的專家，其他參與演習的國防軍部門還包含南非空軍（SAAF）、南非軍事衛生局（SAMHS）以及聯合行動、國防情報、國防對外關係、軍事警察和法律事務部門。

預計能夠在2月17日至24日的一系列演習內容中，在靠岸階段將看到解放軍海軍、俄羅斯海軍和南非海軍的船隻在理查德灣靠進行整補，為海上階段做準備。同時也將按照所有海軍的標準做法，計劃在靠岸階段開展一些海軍活動。其中之一是對德班和理查茲德港口內進行禮儀性的探訪。

South Africa / China / Russia - Exercise Mosi - Cape Town, 2019.#SANDF pic.twitter.com/ztjrFk1hAj — Mike the Warthog (@thyphoidjack) April 11, 2022

海上階段從25日開始，機會持續2天，所有船隻在德班和理查德灣地區航行，進行一些系列活動。這些活動包括搜索和救援、遇險船隻、值班人員演習以及炮擊、部隊保護和防空演習。