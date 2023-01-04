韓國政府對特斯拉開罰28.5億韓元（約台幣6900萬），原因是未告知車主電動車在低溫下續航力較短，可行駛里程數較正常來得少，涉及廣告不實。與此同時，美媒也披露，一對兄妹開車出遊，向汽車租賃公司赫茲（Hertz）租了一輛特斯拉，沒想到，在寒冷天氣裡，特斯拉電動車的電池很快耗盡，他們在一天內充了六次電，「不僅充電成本比加油還貴，每次充電都很浪費時間」。

據商業內幕（BusinessInsider）報導，租車顧客Steavenson表示，他們開特斯拉剛上路時，原本可以行駛2.5小時才需充電，後來變成每開1.5小時就要充一次，且充電時間不斷拉長，從1小時變成1.5小時，甚至到2小時，更誇張的是「電池耗電速度比充電還快」。

Steavenson說，「特斯拉充電除了浪費時間之外，每次花費約25到30美元（約台幣767元~920元）的充電成本，在一天之內，我們以這個價格充了六次電。」他還抱怨稱，赫茲的網站上還寫著「租用特斯拉總是比開汽油車便宜」，這種說法與事實相去甚遠。

赫茲租車則回應，電池續航里程因汽車製造商而異，並且可能受到包括天氣和駕駛條件等多種因素的影響。

特斯拉在寒冬充電問題不只這一樁，另一車主在耶誕節前被困住了，因為當時溫度是攝氏零下7度，他的Model S竟無法充電。