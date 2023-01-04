中央流行疫情指揮中心公布1月2日大陸入境來台旅客採檢新冠肺炎情形，共計1001人入境採檢，199人陽性，陽性率為19.9%。另外，在今日新增17例死亡個案中，唯一境外移入死亡個案為一名有大陸旅遊史的40多歲女性，返台3天過世，為重複感染個案。

根據指揮中心今天公布，1月2日大陸入境來台旅客採檢結果。包含桃園機場795人，其中170人陽性、625人陰性；松山機場共206人，其中29人陽性、177人陰性。兩者總計1001人採檢，其中199人陽性、802人陰性。整體陽性率19.9%，較前一天的25%降低。

另外，今天新增17例死亡，分別為16名本土、1名境外。其中1例特殊死亡個案，其中唯一一例境外移入為有大陸旅遊史的40多歲女性。

指揮中心表示，該名女性為本國籍40多歲女性，有癌症及甲狀腺疾病病史，接種3劑COVID-19疫苗，未接種次世代疫苗，8月11日曾確診，12月中下旬有大陸旅遊史，12月29日返台，當日因咳嗽、流鼻水、家用快篩陽性，至急診就醫並確診，為重複感染，開立口服抗病毒藥物後採居家照護，12月31日家屬發現個案在家昏迷無生命徵象，經行政相驗開立死亡證明，死因為新冠病毒感染、癌症併甲狀腺功能低下。