還稅於民有譜，行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元，中低收入戶各有500元、750元的加碼補助，期給人民新春祝福。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，蔡政府決策過程數度髮夾彎，是典型的「拔草測風向」，顯示執政黨沒有中心思想，但遲到總比不到好，年後發放也能接受，呼籲政府趕緊提出具體方案，儘速一次發放，節省行政成本。

邱臣遠指出，政府為了凸顯政績，大力宣傳今年超徵稅收4500億元，並透過輿論釋放將發十倍券消息探測民意，引發社會要求「還稅於民」強大呼聲，但是蔡英文旋即表示「確定不發放現金」，卻引發更大輿論反彈，因此蔡總統又立即轉彎，表示將會在1800億元的範圍內發放每人6000元現金，還稅於民。

邱臣遠批評，可以看出蔡總統與蘇院長普發現金的政策過程是典型的「拔草測風向」，顯示執政黨沒有中心思想；至於普發現金若因預算作業程序不及無法趕在過年前發放，我則認為「遲到總比不到好」。

邱臣遠說，近幾年蔡政府已累計超徵稅收1.3兆元，去年歲入編列與實際稅收差距4500億元，更顯示政府數字管理失靈，不符合財政紀律。根據財政部統計，目前中央公共債務未償餘額共5兆7248億元，另外特別預算總舉債額度也超過2兆元，顯示中央財政非常惡劣。雖然政府透過財政操作手段，讓債務比率沒有超過法律規定，但也讓真實舉債情形成迷，影響國會監督。

邱臣遠提到，根據蔡總統表示，超徵的4500億元稅收中，扣除地方稅700億元，中央占3800億元，會朝三個方向規劃使用。首先以1000億元，撥補勞保及健保基金財務缺口；其次也將挹注台電電價補貼及強韌內需經濟；剩餘1800億將發放現金給民眾。

他表示，他認為政府將超徵稅額用於電價補貼，事涉民進黨電力政策，是否會間接補助到用電大戶或特定業者？政府應說清楚、講明白。 另外針對普發現金每人6000元、低收入戶每戶每人加發9000元及中收入戶加發6000元，每月分別加發750元、500元、發放1年。他表示，為避免耗費行政成本，他要求政府應儘快提出具體方案，並依法規及相關程序，送交立院審查後，儘速一次發放，以回應民意。