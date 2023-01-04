75歲施先生因為雙膝疼痛不良於行，考量本身心血管疾病及手術風險不考慮接受關節置換術，長期以輪椅代步，也使得大腿肌肉消瘦，經人介紹至長安醫院復健科就醫，透過「水冷式高頻熱凝療法」，治療一周，膝蓋疼痛減緩大半，並可持拐杖步行如廁，目前已能配合接受大腿肌群強化復健。

長安醫院復健科醫師吳書毅表示，退化性關節炎按X光影像，以關節間隙（軟骨）減少的程度及骨刺形成的程度，可以分為第0~4級：經檢查施爺爺膝蓋退化是最嚴重的第4級，即依X光影像其左右腳關節間隙消失、硬骨磨損變形、軟骨幾乎磨損殆盡。

與具有復健科及疼痛科雙醫師證照的吳書毅表示，一般膝關節退化如果不嚴重（第0-1級），可以透過復健或玻尿酸注射獲得緩解；稍微嚴重（第1-2級或部分第3級），可以考慮葡萄糖增生療法注射或高濃度血小板（PRP）注射；如果是嚴重膝關節退化（第3-4級）造成的疼痛，則可以考慮關節置換或用「水冷式高頻熱凝療法」對膝關節神經做燒灼以緩解疼痛。

他解釋「水冷式高頻熱凝療法」是美國FDA認證可以做為膝關節疼痛的治療方式，原理是利用X光或超音波的引導，把治療用針放置傳遞疼痛的膝關節神經做燒灼，特殊設計的治療用針可以利用水來做溫控，進而增加療效。這個療法最大的優點在於微創、門診手術免住院，大約只有3-4處針孔大小的傷口，因此術後恢復快速。

而進一步說明，在正式治療前，會先以局部麻醉藥物對膝關節神經做注射，相當於燒灼前先進行短暫可逆的模擬治療，來評估病患是否適合，且若有良好的模擬治療效果，則可以進一步增加「水冷式高頻熱凝療法」的成功機率。他也提醒，無論是進行何種膝關節退化治療，都需要搭配大腿股四頭肌肌群強化以鞏固治療效果。