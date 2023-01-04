立法院財政委員會去年12月召開「娛樂稅及印花稅制檢討」公聽會，立院部分黨團提案應免徵娛樂稅，全國工總則建議廢除印花稅，若印花稅廢除，新竹縣稅收將短收3.6億元，廢除娛樂稅，關西鎮影響最大，縣府認不宜廢除，指若廢除依財劃法等相關規定，稅收損失應由中央彌補。

稅務局長郭惠珠表示，印花稅是100％縣稅，近5年平均每年稅收3.6億，佔新竹縣地方稅總稅收比率3.57％，縣庫稅課收入比率5.43％，為穩定的稅收來源。

2019年相關團體認印花稅不合時宜，有重覆徵收問題，財政部認廢止理由不充分，這次立院公聽會討論若要廢除，地方稅務局都認自主財源籌措將更困難，中央也不可能補足地方稅缺。

郭惠珠說，目前印花稅只有0.3％是貼花，99.7％是大額繳款，課徵範圍明確且稅率輕，印花稅又與景氣循環息息相關，不易產生租稅痛苦感，不能因是老稅就不能存在，目前包括英國和日本等國都還在實施印花稅。

而娛樂稅是100％鄉鎮市收入，新竹縣平均每年有9千多萬元，特別是有高爾夫球場和六福村的關西鎮，娛樂稅佔其歲入14.35％，次為湖口鄉3.73％、寶山鄉355％，若逕予廢除將嚴重影響地方財源的籌措。

郭惠珠說，娛樂稅是由業者代徵，轉價給消費者，還不宜全面廢除，新竹縣課娛樂稅的有高爾夫球場、六福村、小叮噹及峨眉湖遊艇，稅率是10％，大部分縣市是5％，是有調降空間。

「不能中央開支票，地方買單！」郭慧珠說，印花稅和娛樂稅若要廢止免徵，依財劃法等規定各級政府有減少收入者，應同時籌妥替代財源，但開徵新稅非常困難，稅收損失應由中央彌補。

郭惠珠並說，目前地方稅有7個項目，若廢掉印花稅和娛樂稅只剩5項，中央要補稅短也會感到壓力，印花稅未來目標是採用繳款書或彙總繳納方式，完全取代貼花，稽徵成本及業者繳納成本沒有想像中高，財政部認不宜廢除，但娛樂稅課徵項目可以檢討，將作為未來修法參考。