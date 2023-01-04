【中天直播#LIVE】台北市立委補選政見會登場 王鴻薇V.S吳怡農交鋒 20230104 @CtiNews

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選，公辦政見會今(4)日登場，每位候選人有15分鐘發言時間。國民黨候選人王鴻薇3日強調，除了能源、經濟議題，她也會提出強化社會安全網的主張；民進黨候選人吳怡農則表示將圍繞國家安全、競爭力、讓台灣國際化等3個議題，報告其理念及願景。

此次立委補選共3人參選，包括國民黨王鴻薇、民進黨吳怡農以及無黨籍的蕭赫麟，市選會12月20日進行號次抽籤，3人分別為2號、1號、3號。在疫情考量下，政見會不採辯論及第3方提問模式，每人1輪發言，時間為15分鐘，候選人屆時到場抽籤，決定發言順序，若唱名3次仍未出現，就由下一個人發表政見。

王鴻薇首先表示，在她跟大家報告政見前，針對吳怡農政見發表時提到王鴻薇一直攻擊他，說王鴻薇是謾罵，王鴻薇質疑「從選舉開始，哪句話對吳怡農有謾罵跟人生攻擊？」

王鴻薇提到強化社會安全網，並舉鐵路殺警案或超商店員被刺胸、背刺眼為例，認為這些都是讓我們感慨社會安全是不是還在補破網，王鴻薇表示，將加強強化社會安全網。