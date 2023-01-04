移民署3日發佈「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止訪台的港澳居民「遊行」和「上節目發表意見」，儘管該文件已遭下架，仍引發關注。陸委會回覆本報詢問時澄清，本案係屬「誤植」，政府未新增禁止或限制規定。

BBC中文網報導，相關文件3日早上刊載於移民署網站「香港澳門居民來台停留線上申請入出境許可證送件須知」的公告欄，列出九項港澳居民不得從事的活動，其中包括「不得參加政治性質公眾活動，如：遊行、抗爭、演說、發放傳單」、「不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見，如：CALL IN節目」等，目前該文件已遭下架。

陸委會今日以書面回覆本報詢問時表示：「經瞭解，本案係屬誤植。港澳居民倘來台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規範；我們並未提出任何新增之禁止或限制規定。」

BBC中文網另引述陸委會昨晚間回應稱，港澳居民來台須遵守台灣法律規範，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無羅列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。