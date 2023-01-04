為了打造無障礙的環境，新北市淡水博物館提供身心障礙者多種障別服務，除了有輔具、手語導覽、易讀手冊外，也推出「四季樂齡好悠遊」活動及行動博物館，主動邀請托老、失智單位長者參觀，特別的是淡水海關碼頭的跨年煙火秀，設置了完善無障礙設施，讓輪椅族也能到場欣賞，獲得衛福部國健署「台灣健康城市暨高齡友善城市」無礙獎。

新北市致力打造友善平權的文化平台，跨年夜的「璀璨新北」煙火秀就顧及到輪椅族權益，設置完善無障礙設施。（淡水古蹟博物館提供）

新北市文化局長龔雅雯、淡古博物館館長黃麗鈴今在市政會議「台灣健康城市暨高齡友善城市」無礙獎獻給新北市長侯友宜。龔雅雯說，文化局各場館都致力打造友善平權的文化平台，提供民眾休閒的好地方，跨年夜的「璀璨新北」煙火秀就顧及到輪椅族權益，設置完善無障礙設施，現場民眾也禮讓第一排位置給身障朋友，體現友善空間和環境。

黃麗鈴指出，淡古博物館提供無障礙設施、雙視手冊、觸摸輔具、台灣手語導覽影片和易讀手冊等服務，民眾來訪不受限，館內服務人次將近3400人，也針對高齡者推出「四季樂齡好悠遊」活動及行動博物館，邀請長者到古蹟參觀，或由博物館主動至托老、日照或失智中心等地，目前已舉行近250場，近期還會推出雙視設計「開港設關拚貿易」行動博物館模組。

另外，淡古博物館還提供多國語導覽、Beacon科技導覽、創意導覽影片及線上、線下同步的展演活動，提供各級學校種教學輔助服務，像是表演藝術進校園計畫、新北市國際駐村藝術家的多元職業試探講座、4大校外教學路線、7種面向的學習單及趣玩護照等館校合作。

黃麗鈴表示，淡古博物館首度獲得該獎項，突破古蹟地形限制、文化資產保護法的規範，透過各種服務翻轉古蹟，讓各類障別的民眾都能貼近文化活動，未來將持續朝無障礙、零距離、高友善邁進，打造全齡的終身學習場域。

侯友宜表示，文化局與淡古博物館獲得中央高度肯定，非常不容易，期許未來提供更多無障礙的便民服務，希望增進更多族群參與博物館的機會，全面升級文化平權的服務。