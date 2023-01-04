屏東燈節將於1月13日在屏東市閃耀登場，今年三大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村將分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「登陸月球」為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風，今日搶先曝光兔兔提燈，眾人直呼超想要的。

搶先曝光的兔年小提燈「光光兔」，顛覆過往摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級卡哇伊，13日晚間在縣民公園點燈時現場發送，屏縣府表示，讓白白胖胖的「光光兔」陪大家閃亮過節。

屏縣府傳播處指出，小提燈採每日限量發放，13日屏東燈節點燈現場，預計晚間6時45分開始發放，當天將發出2500枚。

至於1月16日至22日，在屏東縣內旅遊服務中心從上午9時至下午5時（屏東火車站、潮州火車站、恆春轉運站、孫立人行館）每日600份；海口港旅服中心、水門轉運站、東港家庭福利服務中心，則是每日400份。1月23日至25日則在燈區服務台（縣民公園及復興公園）於晚間6時，每日限量600份，送完為止。