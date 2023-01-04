每個縣市環境、薪資不一，一名網友表示，近日決定要南漂工作，卻在台中和高雄猶豫不決，他把兩縣市的優勢列出來，問網友該怎麼選擇，沒想到網友一面倒推高雄，認為高雄生活品質好、交通便利大勝台中。

原PO近日於PTT八卦版指出，決定南漂工作，卻讓他猶豫要住台中或高雄。他說台中有七期，對他來說很加分；高雄有海邊可看海，也有夜市美食很加分，唯一缺點就是水質很差，他問「台中和高雄怎麼選擇？」

疑問上線，網友一面倒選高雄，「兩個地方都有住過，推高雄」、「兩個地方都住過，生活品質當然是高雄」、「唯一推薦高雄」、「現在的話，推高雄」、「高雄和台中我個人比較喜歡高雄」、「高雄早已不是那個又老又窮的城市，推高雄」、「我覺得高雄比較方便，三鐵轉運很棒」、「高雄公共建設領先台中至少15年，台中建設還在發展中」。

留言中也有人認為台中比較好，「我喜歡台中」、「台中比較方便」、「高雄日常是比起台中好玩啦！但考量薪資還是台中會好一咪咪」。