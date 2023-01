西方藝術史中,人物一直是不退流行的主題。阿根廷藝術家拉米羅.史密斯.埃斯特拉達經歷網路社群興起的時代,他的人物油畫創作探討文化社交壓力下的衝突,多次入選阿根廷國家藝術展,近日他與美國肖像畫藝術家凌.波兒雙人展《社群圖鑑》,不約而同探索時下網路族群自我認知議題。

生活、創作於阿根廷布宜諾斯艾利斯的埃斯特拉達,9歲就立志成為藝術家,他成長於社群網路興起的世代,面對社交媒體形塑了人類對文化的思考方式,或成為策略、行銷的平台,不論個人或品牌都在尋求無時不在的關注與成名,埃斯特拉達的創作圍繞著「當代我們如何看待自己?描繪自己?」的角度出發,探問「我是誰?」

埃斯特拉達的繪畫展現「世俗性」以及在文化社交壓力下的衝突,他以鮮豔色彩及清晰的輪廓線修,以網路社群的社會、政治、身份議題為概念,利用街頭、刺青、圖騰等符號,反諷世人在社交平台的庸俗。他曾表示創作理念受德國表現主義組織「橋社」的影響,以簡化、扭曲的形式和強烈、不自然的色彩來震撼觀眾並激起情緒反應。

此次在Bluerider ART《社群圖鑑》雙人展,埃斯特拉達以挑釁與諷刺方式,呈現社群媒體時下表像的審美現象,對當代習以為常的社群媒體日常生活拋出問號及對談。作品《Relics and Ruins》、《Young and Getting it》及《It's just Jenna》中,花卉圖案佔據大篇幅的身形,傳遞著裝飾性如同壁紙般的憤青美學,作品人物的背景中散落著作品標題也成為裝飾性元素。傳達出在社群媒體世界這種藉由重塑自身自我形象的管道,成為當下年輕世代看待世界的方式,也似乎無力反抗地需要這些「酷東⻄」。

雙人展的另一藝術家凌.波兒同樣一直以「人」為創作核心,但多以人性本善為出發,已5度在台展出,以文青風格帶來與社群媒體相關的全新系列作品《Ins》,呈現這個時代當下集體返真的文化紀錄。