南投縣第2選區立委補選3月4日投票，國民黨下午中常會確定徵召前縣長林明溱回鍋再戰。黨主席朱立倫在常會致詞時呼籲，補選時間匆忙，全黨一定要放下自我，無私無我，絕不能有一己之私、自私自利，團結一致才能爭取勝選。

南投立委補選，國民黨確定徵召前南投縣長林明溱參選，對決民進黨候選人蔡培慧。（粘耿豪攝）

朱立倫也提到，為了今天徵召作業，黨秘書長黃健庭昨天還特別南下南投，他也感謝新任南投縣長許淑華、林明溱、南投縣議員游顥、宋懷琳與南投縣黨部前主委林儒彬願團結一致爭取勝選。

南投縣第2選區立委補選明天將正式公告選舉起跑，下周一起受理登記。

國民黨文傳會副主委林家興表示，這段時間花了很多時間跟地方同志溝通協調，也充分聽取許淑華等地方領袖，以及游顥、宋懷琳與林儒彬3位爭取人意見，都認為當前林明溱是最適合人選，所以今天常會通過徵召林參選這次立委補選。

林家興也轉述，也是中常委的游顥，在今天常會上有說會繼續努力青年世代深耕地方，但也會無私無我全力輔選支持林明溱。