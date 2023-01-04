MyVideo在農曆年前陸劇強檔連發，治癒愛情劇《我可能遇到了救星》由「電眼男神」曾舜晞、梁潔主演，堪稱近期的黑馬甜寵劇，劇情輕鬆有趣，男女主角CP火花又強。

曾舜晞在劇中飾演霸氣診所院長陸昭西，與梁潔飾演的臨時助理葉時藍譜出浪漫愛情，曾舜晞不玩推拉的直球式告白讓人心動，對梁潔告白金句連發「我一定對妳負責到底」、「對妳是越來越確定的心之所向」、「妳說看到彩虹會遇到好事，那我就把彩虹送給妳」，兩人在確認彼此心意後，更在一集裡親了三次，甜蜜發糖不手軟。

劇中曾舜晞也喜歡創造出其不意的心動瞬間，有次曾舜晞吃完包子，梁潔問他會不會覺得膩，曾舜晞回應「我一般解膩喜歡吃點甜的」，接著就吻上對方，給予一記心臟爆擊。兩人在辦公室談起秘密戀愛，但仍擋不住小倆口熱戀，一下互餵對方吃巧克力，一下又趁著休息時間到外手牽手散步喝咖啡，曾舜晞還撒嬌說：「我被你蓋章了，所以就得賴著妳。」

曾舜晞與梁潔不只在戲裡互動甜蜜，戲外兩人互動也充滿粉紅氛圍，幕後花絮可見兩人經常有說有笑、互相打鬧，有次拍攝吻戲前，曾舜晞開心到合不攏嘴，讓梁潔忍不住笑虧他「你冷靜一點」，還跟工作人員說：「你們看他的嘴角，一整天都沒闔上過。」曾舜晞則是在受訪時，表示和梁潔合作很有默契，更大讚對方吻戲「很有經驗、很會親。」

現年25歲、憑《倚天屠龍記》裡「張無忌」一角爆紅的曾舜晞，因擁有高大帥氣的外表和一雙電眼，晉升為新戲劇男神，且他因生於深圳，在美國、紐西蘭求學過，也曾赴韓國擔任練習生，精通流利的廣東話、英文和韓文，四種語言切換自如，可謂多才多藝。

此外，MyVideo也上架了三部熱播中的人氣戲劇。《向風而行》是由王凱、譚松韻主演的都市勵志劇，講述航空飛行部副部長顧南亭（王凱飾）和飛行員程霄（譚松韻飾）一路披荊斬棘、攜手築夢的故事。

《月裏青山淡如畫》李庚希飾演一心想成為文物修復師的秋媛。（MyVideo提供）

《月裏青山淡如畫》是由李庚希、張超主演的現代甜寵劇，講述了一心想成為文物修復師的秋媛（李庚希飾），陰差陽錯地闖入修復神手秦致遠（張超飾）的世界，就此開啟了師徒二人相愛相殺、相互治癒的逗趣生活。

《喵不可言》丁嘉文（左）、季美含展開奇幻戀情。（MyVideo提供）

《喵不可言》是丁嘉文、季美含主演的奇幻甜寵劇，講述了病嬌霸總沈周（丁嘉文飾）與呆萌貓爪占卜師鄔妍（季美含飾）簽下七日契約，七天裡，鄔妍揭穿沈周所講述奇幻愛情故事的秘密和詛咒，也一步步走進沈周的內心。