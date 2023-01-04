葛蘭素史克藥廠(GSK)台灣分公司今(4)日，將宣布擴大疾病治療領域，因應產品線增加，將大舉招募新血。GSK近期針對慢性腎臟病貧血、呼吸道疾病疫苗、並以「科技化解世界面臨的重大挑戰」做為今年展覽主題，帶狀皰疹，HIV，以及多發性骨髓瘤等疾病，已完成或將加快藥物及疫苗的引進。

2023年將會是GSK在台灣的第44個年頭，作為台灣公共衛生好夥伴多年的跨國生物製藥公司，GSK每年投入1920億元台幣在研發，專注於免疫系統科學、人類遺傳學先進技術。GSK也將藥品研發帶來台灣，每年投資於臨床試驗研究，並與台灣共16家醫療院所及研究中心合作，有助於國內醫藥研究與國際接軌，提升台灣在亞太區域作為臨床研究中心的地位。除了藥品研發之外，GSK也非常關心快速人口老化對醫療健康帶來的挑戰，因此GSK長期透過美國商會、歐洲商會、中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)等平台，與政府相關單位討論未來的重要政策發展，期盼協助台灣為往後數十年的醫療環境打下良好的基礎。

總經理余慧明表示，GSK相當重視人才發展，要吸引人才，除了良好的員工福利，如「Awesome Friday」每月第三個週五下午彈性放假、「Partnership for Prevention」免費給予GSK的員工與家人疫苗接種和體檢服務外，更需要實踐多元、公平、共融的價值來招募新血和留才。作為跨國公司，GSK提供友善、開放、性別平等的工作環境，不論性別、種族或是性向，每個人都能在GSK展現自豪的一面，做真實的自我。進入GSK台北辦公室，超過八種國籍的員工在此努力為病患爭取更好的生活品質。性別平等方面，目前在台灣領導團隊中，有超過50%是女性，而全公司經理級以上的主管，更高達58%由女性擔任，在在顯示了GSK多元的企業文化。

GSK台灣目標在投入慢性腎臟病貧血、帶狀皰疹、呼吸道疾病疫苗、多發性骨髓瘤等領域，用創新藥物發揮影響力，預防與治療以改善病患生活品質。為此GSK將擴大在台招募人才，希望有更多符合GSK理念的員工加入；總經理余慧明說，GSK自2022年起，兩三年內會招募近百位新員工，投入全新的治療領域。擴大招募的人才除了能享有令人稱羨的員工福利之外，GSK也目標以多元方式發展員工「跨國合作」的能力，未來員工不只會在台灣工作，而是有幾會能在亞太、甚至是歐美等地發展，培養多國的工作經驗。