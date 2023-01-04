梁舒涵擔任公益大使，與真善美基金會憨兒一起包裝禮盒。(呂筱蟬攝)

桃園真善美社會福利基金會每年販售春節禮盒，邀請社會大眾送禮同時還能做公益，今年基金會邀請到飾演女兵日記獲金鐘獎的演員梁舒涵擔任公益大使，今天更與憨兒們一同包禮盒，她也現場現場認購50盒要送親朋好友，拋磚引玉期盼大家支持。

梁舒涵說，去年和憨兒一同共度七夕欣賞藝術展覽結緣，覺得他們相當純真可愛，互動也相當有趣，因此今年受邀成為公益大使心裡也很開心，憨兒們都相當努力工作，期盼社會大眾能用行動支持踴躍認購真善美基金會所推出的年節禮盒。

基金會人員表示，折禮盒盒子需要運用手部分肌肉的力量，這都需要一點技巧，憨兒們包裝禮盒也能訓練手眼協調，今年共有4款禮盒，金額由210元至430元不等，目前幸福兔給勒憨樂公益禮盒還有約500份尚未售出，而要送給老憨家庭及守護國人健康的醫護人員的送愛禮盒也尚有500份未有民眾認購，盼民眾也能一 起認捐公益禮盒幫老憨、挺醫護。