據全國養雞協會估計，在禽流感以及老母雞換羽下，每天缺蛋80萬顆以上，但根據農委會估計，雞蛋日缺為20至30萬顆。農委會表示，目前產蛋率約7成左右，產蛋率並不高，現階段雞蛋加工高峰即將過去，將透過調度加工用蛋給民生來使用。

「我們並沒有不缺蛋，當然是有缺一些」，農委會副主委黃金城受訪指出，現階段會透過調配的方式，例如蛋商或販售者有缺的話就會立刻去調度，沒有辦法說完全不缺蛋，也不可能像10幾年前很充裕的情形，現在全世界都缺，根據農委會掌握到的數量，台灣大概每天缺20-30萬顆左右。

黃金城表示，雞蛋加工的高峰大概在農曆年前的這周是高峰，這周後用蛋量就會慢慢收斂，有一些加工廠商已經同意可以來調度雞蛋，如果有地方有缺可以通知農委會，農委會就會立刻去調度。

雞蛋是否會在物以稀為貴的情況下漲價？黃金城並不這麼認為，他說，飼料已經沒有繼續漲價，已經持穩一段時間，不認為在這樣的情況下還將飼養成本轉嫁到蛋價上。

目前2春、3春的老母雞換羽情況越來越多，是否影響產蛋率？黃金城坦言，這是養雞結構的問題，在去年就已經看到這樣的情況，過去每年種雞進口量都維持在20萬隻，去年同意增加到23萬隻，今年則同意進口30萬隻，如果不擴量就無法降低老母雞換羽的情況。

黃金城解釋，如果台灣是靠老母雞產蛋，產蛋率可能不到7成，和美國、日本等國家相比的話，他們產蛋率都維持在8成甚至9成以上，可見台灣其實是不高的，也造成我們的飼養成本變高，所以要有一段時間來調整整個產業結構，藉由擴量來形成一個良性的生產模式。