星展銀行4日舉辦2023年第1季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，雖然亞洲多數國家今年GDP成長會較去年放緩，但受惠於疫情解封後的經濟重啟與正常化，大陸與香港今年經濟有望復甦加速，GDP表現將優於去年，預測大陸今年GDP成長率4％，後續有上調至4.5％甚至更高可能。從時間點來說，大陸約從今年第2季會出現較明顯的復甦跡象。

在兩岸經濟貿易方面，馬鐵英表示，主要風險還是在地緣政治。去年大陸對台灣部分農漁產品實施出口限制，後續還不乏有進一步限制空間。畢竟整體來說大陸對半導體等科技業以外的台灣產品依賴度較低，而台灣整體商品對出口大陸的依賴度較高。

但馬鐵英也指出，所幸的是大陸今年經濟有望復甦，包含需求、投資端都將重啟、修復的週期性角度來看，對台灣的貿易需求應有所好轉。因此兩岸貿易關係不至於特別糟糕；服務業部分，雖然大陸開始解封出入境限制，但在陸客來台的限制上，恐怕還是會維持現狀。

而大陸是否可能因新種變異病毒反覆感染帶來的停工缺工等風險，馬鐵英認為，市場上確實有傳出對此擔憂，但就整體趨勢來看，病毒變種趨於感染性越來越強、重症度越來越低，久而久之不會因新一波感染出現大規模封鎖，現階段認為該風險不算特別的高。

另在台灣投資部分，馬鐵英表示，從外部因素包含疫情、兩岸地緣政治風險上升，加上東協拉力如工資成本低廉、豐沛勞動力、當地營商環境改善等，認為東協會成為台灣2023年最大的海外直接投資目的地。