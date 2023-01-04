IC封測業股票上市矽格(6257)自結2022年12月份合併營業收入為新台幣13.35億元，年減12.06%、月減4.02%，已連6個月下滑。累計去年第四季營收41.36億元，年減3.59%、季減13.53%。累計至12月合併營收為186.94億元，年增12.07%，持續創年度歷史新高紀錄。公司也預估2023年第2季業績能夠全面回溫。

矽格表示，2022年12月營收下降主要是客戶的手機、PC及消費性晶片仍然進行庫存調節。但也有車用、伺服器及高速運算晶片訂單仍逐漸增加。

半導體產業雖面臨庫存調整及下修資本支出，但此舉將有助產業循環落底，預期2023年第2季業績能夠全面回溫。公司將謹慎依客戶需求及市場狀況機動調配資本支出，且會更著重在節省開支，以度過這波景氣調整期。

矽格去年12月中旬董事會決議通過112年資本支出預算案，預計投資金額約為新台幣12.48億元，資金來源為自有資金及銀行融資，具體目的為汰換設備及擴充產能之需求。前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。