邊境正式解封帶動跨境旅遊需求復甦，旅遊業者雄獅(2731)以4大策略布局疫後復甦商機，在國旅需求維持暢旺，配合歐洲、日本、暑期郵輪及日本包機等4大市場動能增溫帶動下，看好2023年營收有望恢復疫情前的50％，全年營運力拚損平、終結連3年虧損。

雄獅發言人賴一青表示，旅遊業過去3年營運受疫情衝擊甚鉅，航空運能的恢復狀況仍為復甦主要變數。她指出，目前歐美長程航空運能約復甦至4～5成，日本約恢復至3～4成，預期出境旅遊要到暑假才會出現高峰。

團費方面，受通膨及航班等供給量能均尚未恢復，相關供應元件價格大漲，雄獅預期今年團費易漲難跌，將因應市場持續滾動式調整和包裝，以春節賞櫻季而言，團費較疫情前漲約2～3成。國旅需求則持續暢旺、未受出境開放影響，團費因住宿價格增加而漲約1成。

賴一青指出，雄獅透過洽談包機確保取得機位量能，主要以日本為主，包機占同期機位比達15％、遠高於疫情前水準。而第三季歌詩達郵輪「莎倫娜號」將來台、且團費漲幅僅2成，雄獅看好郵輪市場復甦，與多家旅行社取得24個郵輪航次，爭取暑期家庭旅遊商機。

雄獅在疫後轉型生活產業，以區域樞紐概念積極發展布局文化及觀光場域。賴一青指出，雄獅實體門市在疫情後自80家縮減至20家，今年預估增加10～30家。其次，將持續擴大國際化版圖、提供出入境整合性服務，規畫於越南、馬來西亞、印尼、德國等地設立公司。

同時，雄獅致力經營鐵道旅遊，除了取得鳴日號和藍皮解憂號觀光列車經營權，未來將積極推動日本鐵道旅遊。同時，看準疫後高端旅遊出現需求逾10日的長天數、客製化小包團需求提升，「單價天花板」提高等三大趨勢，將持續發展如運動等多元精緻的主題遊程。

因應出境旅遊市場重啟，為使整體人力規模在上半年自1600人恢復至逾2500人、未來進一步恢復疫情前的3600人，雄獅今年起將徵才起薪調整為3.2萬起跳、調薪約15％，目前整體人力已回升至2000人，並將透過加強產學合作彌補缺口。