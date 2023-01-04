TrendForce指出，2022年上半年整體出貨表現相當穩定，但下半年商務需求明顯放緩，消費市場也在通膨及升息效應持續擴大下，2022年液晶監視器預計出貨量為1.35億台，年減7％。展望2023年，疫情帶動的需求紅利退場及全球政經局勢的不確定，預估2023年液晶監視器出貨量約1.27億台，年減幅度約5.8％，恢復至疫情前水準。

TrendForce表示，儘管去年第2季起，俄烏戰爭加劇通膨程度，消費性電子產品的預算明顯被民生用品排擠，導致液晶監視器需求急凍。不過，由於2021年歐美地區商務訂單尚未消化完全，部分遞延至2022年，使整體液晶監視器需求有撐，HP也因此重回出貨量第二名。

觀察前十大液晶監視器品牌2023年所設定的出貨目標，合計出貨量約年增1%。由於2023年歐美商務新訂單需求明顯萎縮，Dell、HP在2023年的出貨目標皆分別年減11.4%及3.1%，中國商務品牌Lenovo出貨目標預計與2022年近乎持平。

反觀消費品牌，由於多數業者2022年出貨表現不佳，故出貨目標普遍訂定較2022年有明顯成長，但在2023年市場規模可能持續萎縮的情況下，出貨量若要成長恐有難度。

TrendForce認為，在經濟持續逆風的預期下，相較追求擴大出貨規模，提升規格以維持獲利能力或顯得更加重要，例如布局高階的OLED監視器產品，亦或是如Dell及Acer兩大品牌積極計畫將現有60Hz或75Hz產品提升至100Hz，皆是提升產品規格以維持獲利。