韓國政府4日表示，有位陸客在前一日晚間飛抵首爾仁川國際機場後，因採陽被轉移到附近飯店等待後續，但不久後就突然失蹤，目前正上下動員追查此人的下落。

據悉，這位身份不明的陸客已被列入通緝犯名單。根據韓國現行法律，若此身分不明的陸客一旦被判違反傳染病控制與預防法，可能被處以最高一年徒刑或需繳交1000萬韓元，約7,840美元罰金。同時，經驅逐出境後，有一段時間將不得再進入韓國。

韓國已陸續開始要對從中國大陸來的旅客，實施更為嚴格的新冠病毒檢測規範。日本4日也表示，從8日起，陸客要入境日本時，將要用PCR採檢，而不是現行的快篩方式。同時，中國大陸直飛日本的陸客，也得出示採陰報告。

根據韓國官方資料，從元月2日以來，共有2,189位中國大陸遊客到韓國。韓國政府表示，手頭上有的590件陸客檢測結果，其中136人，約22.7%都是新冠確診者。在3日的當天採檢281位陸客中，就有26%出現陽性反應。

部分媒體在獲知此位染疫陸客脫逃的消息後，除了嚴厲撻伐韓國政府螺絲釘已經鬆了外，也質疑中央的抗疫規範與管理方式。韓國政府指出，將部署更多人力嚴加看管，以防此憾事再次發生。