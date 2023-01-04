公鹿王牌球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）4日面對巫師，單場轟下55分、10籃板及7助攻，其中得分寫下個人新高，率隊以123比113取勝，自今年1月1日以來，4天內東契奇（Luka Doncic）、米契爾（Donovan Mitchell）、克雷湯普生（Klay Thompson）及阿提托康波4位不同的球員得分超過50分，創下NBA歷史上首見紀錄。

NBA進入小球時代，得分節奏也越來越明快，3日進行的11場比賽當中，就有22位球員得分來到25分，有5人砍下超過40分，克雷湯普生、米契爾分別攻下54分及71分，前者單場轟進10顆三分球，米契爾則是自布萊恩（Kobe Bryant）後單場得分最高的球員。

上周對陣尼克的比賽，東契奇更是拿下史上唯一的60分、20籃板超級大三元，阿提托康波也創下自張伯倫（Wilt Chamberlain）後，首位能連續2場奪下至少40分、20籃板以上數據的球員，近期關於NBA得分的紀錄一直不斷被刷新。

NBA開打進行10周賽程，在這之中有球員單場轟進50分的比賽，已經來到14場之多，追平了2020-21年賽季的數據，距離上賽季的19場也相去不遠，按照目前速度來看，紀錄很有可能在明星賽前刷新。

聯盟過去流傳一段話：「哪一隊先拿下100分，而那支球隊就會贏下比賽。」如今已經不符合在這團隊平均每100回合動不動就超過100分的時代，球隊不斷演化的進攻戰術，再加上裁判偏袒進攻的吹判方式，要守下這些戰術就更加困難了。