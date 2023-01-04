士林地檢署懷疑國民黨中常委蕭景田涉嫌提供資金給國民黨籍台北市新科議員林杏兒的樁腳曾繁川進行賄選，蕭景田3日自行到案被檢方聲押禁見，士林地院已裁定800萬元交保。4日國民黨中常會開會，蕭景田透過聲明稿，請辭國民黨中常委和彰化縣黨部主委。

士林地檢署將蕭景田列被告屢傳不到，去年12月29日發布通緝，蕭男3日自行到案被檢方聲押禁見，檢察官訊問後，認為蕭景田涉嫌違反公職人員選舉罷免法，且嫌疑重大，也有逃亡、滅證或串證之虞，正式向法院聲押禁見，但士林地院認為蕭男有羈押理由但無羈押必要，已裁定800萬元交保。

國民黨中央黨部4日下午召開常務會議，蕭景田透過聲明稿發布辭職信，消息一傳出震撼地方。彰化縣黨部員工表示，自從發布通緝令後，還沒有看過主委，也沒有人接獲任消息和指令，但縣黨部仍照常運作。

蕭景田聲明稿寫道，「本人自即日起，辭去中國國民黨中央常務委員及彰化縣黨部主任委員職務，此致，中國國民黨中央委會」。對此，國民黨彰化縣黨部員工表示，地方黨部都還收到任何訊息，消息是從中常委傳出，目前中央黨部還在開會。