近日有許多民眾收到「動員召集預告書」，許多民眾搞不清楚這是要幹嘛，國防部也推行「召集查詢」系統，網路也謠傳只要查詢就一定會「中獎」，甚至有人以為是報名系統。桃園市議員陳治文近期也接獲許多家長詢問此消息是否為真，甚至造成民眾感到不安，詢問相關單位確認該系統僅提供「查詢服務」功能，與網路報導所稱具「報名功能」並非事實。

桃園市後備指揮部指出，今年依國防部政策指導，推行「召集查詢」系統，主要是為了提供後備軍人查詢是否將於本年度內接受教育召集之便民措施，系統僅提供「查詢服務」功能，與網路報導所稱具「報名功能」並非事實，而年度教召對象則是依據部隊類型、階級、專長及作戰區需求實施人員選用，採電腦選員方式執行，並已於去年底完成應召集人員編組。

桃園市民政局兵役科則表示，民眾若收到「國軍112年度動員召集預告書」，與是否被教召無關，上網掃二維條碼僅具查詢功能，當事人可查詢自己有無被教召或何時被教召。

桃園市後指部強調，112年教召預告通知書已寄出，這份是「預告通知書」，要知道自己會不會被教召，可上網查明年度是否列為「教育召集訓練人員」，要不要教召一切也以收到召集令為主，要辦核免，等收到教召令再來辦，不可以提早辦理。