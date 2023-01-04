美國加州一輛特斯拉2日墜落250英呎（約76公尺）深的濱海懸崖，車體已摔成廢鐵，不過車上4人全數奇蹟生還。

美國加州一輛特斯拉2日上午急墜250英呎（約76公尺，相當於25層樓高）深的濱海懸崖，不過當警消前往救援時，竟發現車上4人奇蹟生還，讓警方驚呼「非常震驚」，尤其後座2名幼童傷勢並不嚴重，研判是兒童安全座椅救了孩子們一命。不過警方後續調查發現，男性駕駛蓄意開車墜落峭壁，目的是謀殺妻小，他將在出院後接受審判。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，加州當地時間2日上午10時50分，目擊者通報一輛特斯拉墜落舊金山聖馬提歐郡（San Mateo County）地勢險峻的濱海岬角「魔鬼坡」（Devils Slide），轎車摔落250英呎深的懸崖峭壁，當場摔爛成廢鐵。

美國加州一輛特斯拉2日墜落250英呎（約76公尺）深的濱海懸崖，車體已摔成廢鐵。（圖／美聯社、聖馬提歐郡警長辦公室提供）

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）隨即出動直升機從空中垂降救難人員，部分人員從峭壁上垂降到現場，其餘人員則透過望遠鏡預先了解車內人員傷勢。

美國加州一輛特斯拉2日墜落250英呎（約76公尺）深的濱海懸崖，車體已摔成廢鐵，警消出動直升機垂降救人。（圖／美聯社、聖馬提歐郡警長辦公室提供）

加州森林防火廳海岸防火部（Coastside Fire Protection District）長官柏騰格（Brian Pottenger）表示，當他們發現車內2名大人、2名小孩都倖存時「非常震驚」，因為這個路段經常發生墜谷意外，但發現倖存者的狀況卻是「非常罕見」，尤其這輛特斯拉墜谷時翻轉好幾圈才停下。

柏騰格說，車內一共有1名男性駕駛、1名女性大人、1名9歲男童及1名4歲女童，2名幼童的傷勢屬於中度，研判是兒童安全座椅救了他們一命，2名大人的傷勢並不會危及性命。

美國加州一輛特斯拉2日墜落250英呎（約76公尺）深的濱海懸崖，車體已摔成廢鐵，警消出動直升機垂降救人。（圖／美聯社、聖馬提歐郡警長辦公室提供）

加州高速公路警察（California highway Patrol）也公布一段救難人員從直升機上垂降到峭壁沙灘的驚險影片，畫面顯示救難人員降落時，凶猛的海浪在旁拍打著岩石。

不過加州高速公路警察調查發現，41歲特斯拉駕駛帕特爾（Dharmesh Arvind Patel）蓄意開車墜谷、意圖殺害妻小，他目前已被捕，預計出院後將被控3項謀殺未遂、2項虐童罪名。