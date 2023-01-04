台灣本土今破3萬例，台大前感染科醫師林氏璧分享，針對免疫逃脫力強的BQ或XBB系列病毒株，不管是打原始或次世代疫苗，能產生的中和抗體都有限，不過，打疫苗防感染的效果有限，但預防重症還是有效果，因此他強烈建議50歲以上長者、慢性病或肥胖患者等高風險族群去打次世代疫苗。

林氏璧今在Podcast上分享，台灣第三波疫情蠢蠢欲動，到底該不該打次世代雙價疫苗，引起民眾討論。他個人認為，在Omicron盛行的時代，打滿3劑疫苗是最基本的要求，只打2劑疫苗絕對是不夠的。

林氏璧表示，很多民眾好奇，若能趕在出國前接種疫苗，是否能有效預防感染，他個人認為效果非常有限，不管是BA.1還是BA.5的次世代雙價疫苗，打完之後抗體大約會衝高1個月左右，針對BA.5之前的病毒株，可能可以如願預防感染；但若是後期免疫逃脫能力較強的病毒株，可能連打完第1個月的防感染效果都不太能如預期。

林氏璧引述《新英格蘭醫學雜誌》的研究解釋說，不管是打到3劑的原始疫苗，或是去打次世代雙價疫苗，針對免疫逃脫力很強的BQ家族或XBB系列病毒株，能產生的中和抗體都非常低。這意味著，防感染的效果也將非常有限。

到底誰該打疫苗、誰出國務必要保新冠肺炎的醫療險、誰確診5天以後醫師要趕快給抗病毒藥物，林氏璧指出，這些問題的答案都一樣，那就是高風險族群，包括50歲以上的年長者、慢性病患者、肥胖問題的人等，他強烈建議趕快去打次世代雙價疫苗。

林氏璧也說，多久就要接種下一劑疫苗，目前針對年長者的研究較多，一般打完疫苗或確診滿6個月後，預防重症的效果就會下降，這時候建議去補打疫苗。至於何時起不需要每半年就補打疫苗，目前還沒有任何證據。至於年輕人或無重症風險的人，他個人建議可以在距離確診或是上次打疫苗滿1年後再去打疫苗，因為這2類人感染後重症的機率較低，因此不需要瘋狂追逐疫苗。