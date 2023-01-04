美股2023年首日翻臉收低，擔心經濟衰退聲音仍大，周三台股跟跌，開跌37.17點報14186.95點，開盤最低跌14177.97、下跌46.15點，隨後由台積電領電子重回平盤之上，翻紅戲碼上演，盤中最高達14257.45、上漲33.33點，在14200之平盤上下震盪攻防，但台積電等半導體股走疲，拉低尾盤，台股終場守不住14200大關；中小型股輪動表態，櫃買則開高走高，市櫃市場不同天。

周三終場，加權指數下跌24.99點或0.18%，報14199.13點，成交量略增1613.29億元；櫃檯指數上漲0.94點或0.51%，報183.47點，成交量464.58億元。

權值股成為主要壓盤重心，權值王台積電(2330)開低，早盤觸及448.5元最低，盤中翻紅卻留不住多方，午後翻黑跌幅擴大，終場下跌0.77%或3.5，報449.5元。晶圓雙雄雙雙午後走疲，聯電(2303)翻黑下跌0.85%報41.05元。鴻海(2317)、聯發科(2454)也雙雙下跌超過1%。

高價股方面，股王大立光(3008)、股后信驊(5274)齊力收漲約1%，千金股旭隼(6409)同樣收漲約1%，而力旺(3529)更大漲近6%。祥碩(5269)、富邦媒(8454)亦高漲半根漲停板以上，世芯-KY(3661)、寶雅(5904)、和泰車(2207)、譜瑞-KY(4966)均不遜色。

具政策利多題材的儲能、綠能概念股表現亮眼。半導體產業對總統提政策建言書，擔心電不夠用，能源概念股如新晶投控(3713)、華城(1519)漲停，達能(3686)觸及漲停，上緯投控(3708)、安集(6477)、中興電(1513)、華新(1605)、大亞(1609)等皆強勢上攻。

造紙、百貨、汽車、光電多有題材，類指收漲約1%，金融有收小紅力挺，電子、半導體走疲翻黑，鋼鐵也收跌，航運跌1.69%最劇。航運中，受BDI拖累的散裝最苦，貨櫃三雄亦難逃空軍下拉，華航也同樣後繼無力。

外資從長假中有陸續歸隊跡象，台股也將迎接年報營收公布潮。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大盤持續在月、季線附近震盪整理，表現較美股強勢，壓力主要來自科技類股弱勢，外資操作也較為保守，預期台股短期內將在月線到半年線區間整理，下檔有國安基金護盤作為支撐，建議投資人在農曆年封關前聚焦重量級個股的法說會內容。

周三盤中行政院宣布，過年後於2月底每人發6000元，市場人士認為，這將有助於刺激未來消費買氣。勞動基金運用局周二表示，今年台股將先苦後甘，靜待一段時間後台股有機會回升，建議投資人可趁著台股大跌時逢低布局。

2022年12月台股跌近5%，市場期待的年底作帳行情破滅，2023年元月行情、抱股過年能否值得期待，市場看法不再一面倒，反而偏向震盪行情，加上政府加碼6000元年後紅包，紅包行情可能從農曆年前改到農曆年後。投資專家表示，政策態度偏多，投資人應逢低留意績優好股，提前展開下一波反彈行情布局。