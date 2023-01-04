求才廠商向民眾說明工作內容及薪資福利。(台中市政府提供）

就服員和求職者講解活動流程。(台中市政府提供）

因應觀光旅宿產業年假缺工需求，及協助求職民眾農曆年前找到合適工作，台中市政府勞工局將於1月7日10時至12時30分，在豐原就業服務站辦理「山線新春徵才活動」；現場邀請麗寶樂園、王品餐飲及涮乃葉等6家在地知名廠商，釋出300個工作機會，幫助求職者在農曆年前找到理想中的工作。

台中市就業服務處表示，此次徵才邀請麗寶樂園、王品餐飲、涮乃葉、全家便利商店、美廉社、萬安保全6家知名廠商，提供禮賓接待員、餐飲服務員、外場服務員、商店營業員、倉儲物流司機、展店開發人員等全職或部分工時職缺，薪資約在3萬元至4萬元間。

勞工局長張大春說，現場將設置「XR實境接軌就業」服務區，讓民眾能在面試前運用AR及VR互動設備，體驗各產業工作環境及快速了解職缺內容。此次在豐原就業服務站辦理今年首場徵才活動，提供300個工作機會，現場將提供青年就業獎勵金、中高齡就業獎勵金、安穩僱用獎助津貼等各項專案宣導，讓中高齡、青年或弱勢族群的求職者更了解政府相關措施。

張大春強調，台中市2019年至今已提供42萬個以上職缺，協助超過30萬人求職，就業率達7成以上，相較去年增加超過2％。歡迎求職朋友親至活動現場洽詢，更多詳情請上台中市就業服務處網站查詢，或致電洽詢豐原就業服務站04-25271812。