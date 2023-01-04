2023春節即將來臨，來自蘇格蘭的單一麥芽威士忌歐肯（Auchentoshan），今年將邁入200週年之際，至今仍堅持3次蒸餾工法製酒，成為蘇格蘭唯一全品項3次蒸餾的威士忌酒廠，使得酒體更純淨，喝起來口感更圓潤柔順。

農曆春節即將到來，歐肯單一麥芽威士忌這次顛覆傳統，跨界與2018台灣國慶主視覺設計師葉忠宜聯名推出，3款：12年、18年、三桶「歐肯招財兔新春禮盒」，採用日本原裝進口紙材，燙上霧銀字樣，以精裝書本的形式承裝「銀兔滿堂」的好運概念，為2023年獻上史上最潮流春節禮盒，也獲得廣大威士忌迷回響。

以精裝本設計禮盒，使用燙銀技術與日本原裝進口紙材，為禮盒帶來優雅且精緻的手感。(圖/業者提供)

3次蒸餾與葉忠宜的細節美學

近年在設計界嶄露頭角的設計師葉忠宜，重視創作細節並致力於美感革命，透過不斷「翻新」的過程，讓其作品極富話題性並具有無法忽略的特性。創作理念以「銀兔滿堂」出發，將歐肯重視3次蒸餾的工藝細節融入設計理念之中，大膽採用亮銀色與時尚流線線條，滿滿「未來感」與「躍動感」的歐肯招財兔橫空出世，結合新年錢母放置之巧思，顛覆想像卻又富有新春開運的意涵，打開禮盒即收到來自歐肯與設計師的滿滿祝福，為收藏者2023年招來滿滿財運。

歐肯新春禮盒快閃體驗區開幕_(由左至右)歐肯新春禮盒12年、台灣三得利總經理Alex、行銷總監Roger、品牌大使Johnny_手持招財銀兔合影。(圖/業者提供)

德國紅點設計師葉忠宜。(圖/業者提供)

歐肯招財兔快閃店！即日起至2023/1/8只在微風信義

此外延續銀兔滿堂的設計概念，歐肯將在微風信義走廊1樓設立期間限定的品牌快閃體驗區。活動現場不僅能與造型潮流、討喜的放大版歐肯招財兔公仔合照帶來好運之外，還能品飲到兔年限定的開運歐肯特調！還有機會獲得歐肯招財銀兔，每日數量有限，快邀請親朋好友們一同來到現場互動體驗。活動只限10天，歐肯招財兔現身信義區，千萬別錯過啦！

歐肯X台灣紅點設計師葉忠宜創作概念，招財銀兔快閃現身信義區。(圖/業者提供)

【歐肯招財兔快閃體驗區】

活動時間：2022/12/30(五) 18:00起至2023/01/08 (日)

活動地點：微風信義1樓走廊 ( 捷運市政府3號出口 )

台北市信義區忠孝東路五段68號

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。