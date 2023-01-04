行政院長蘇貞昌今拍板將發放6000元現金，不過，民進黨立委高嘉瑜表示，近日，如何「還稅於民」吵得不可開交，然無論方案為何，她呼籲應先正視「稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討」以及「不合時宜的貨物稅、關稅違反租稅公平，應先改革 」。

高嘉瑜說，稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，至今卻未見檢討；所謂「稅收預算」，理應透過事前的合理編列，依此量入為出，若持續性的鉅額超徵則意味著「量入失敗」，即是政府無法正確預估、有效掌握財源，自然也「難以為出」，進而導致施政進度落後、行政效率不彰。

高嘉瑜指出，綜觀近2年稅收超徵金額，均突破了4000億元大關，相比次高的2015年僅1800億，足足多了兩倍有餘；而超徵的稅收，依現行預算法既未明定用途，故也無法監督，因此才上演了到底是要「還債」、還是「還稅於民」的鬧劇。

高嘉瑜表示，前年底，立法院財委會才甫要求財政部「基於110年度稅收超徵情形，異於往年且倍增」提出檢討報告，想不到隔年反創下超徵4500億的新紀錄；不僅讓前年的檢討形同兒戲， 政府至今更是對數字管理失靈一事隻字未提。

此外，高嘉瑜提到，去年一整年，全民共繳了約47億的汽機車貨物稅、191億的汽車關稅、27億的保健品關稅、及16億的娛樂稅。

高嘉瑜說，對於政府長期將汽機車當作奢侈品課徵貨物稅，嘉瑜去年111年曾向審計長反應恐違反租稅公平，審計部當即也糾正財政部，「貨物稅課徵未符合量能課稅原則，允宜通盤考量研議公平合理之制。」過高的汽車關稅、保健品關稅、以及不明所以的娛樂稅亦然。

高嘉瑜指出，不合時宜的稅制改革幾經各界呼籲多年，且 改革後整年稅損不到300億，相比4500億的超徵稅收，究竟還要拖多久？