200名農民到農水署雲林管理處斗南工作站持「禽獸食祿」、「不知民間疾苦」等布條要求斗南工作站主任邱芳瑩下台。（周麗蘭攝）

雲林縣議員蔡東富今（4日）率約200名農民到農水署雲林管理處斗南工作站持「禽獸食祿」、「不知民間疾苦」等布條要求斗南工作站主任邱芳瑩下台，農民氣憤指出，屢次拜託開水井灌溉被刁難像乞丐一樣、要求疏濬排水溝說沒經費、拜託修復灌溉溝渠卻被要求土地設定，簡直是官逼民反。

農田水利署雲林管理處副處長林富元（持麥克風者）出面協調，中為斗南工作站長邱芳瑩。（周麗蘭攝）

蔡東富指出，斗南多處農田水利灌溉溝渠淤積嚴重，向工作站長邱芳瑩反映清淤，邱起先答覆無經費，後又推拖契約廠商無法配合，如此糟蹋斗南農民，他要求撤換。

雲林縣議員蔡東富（穿藍色夾克者）氣憤抨擊斗南工作站長邱芳瑩（左二）刁難農民請託，農田水利署雲林管理處副處長林富元（持麥克風者）出面協調。（周麗蘭攝）

多名農民陳情，因為播種得晚，11月間仍需灌溉，一直拜託站長開地下水井抽水卻碰壁，跑了好幾趟像乞丐一樣乞討水仍未果，直到今（4日）風聞農民要抗議，才緊急開井抽水。

蔡東富表示，以前農田水利會時代都沒有這些問題，改制為農水署後，農民要灌溉沒水、要清淤沒經費，請求修復灌溉溝渠竟被要求提供土地設定，公家建設是必須徵收土地的，農民願意配合提供同意書已很好，斗南工作站竟要求土地設定，政府怎麼可以侵占人民財產。

農田水利署雲林管理處副處長林富元出面協調表示，雲嘉南為地層下陷嚴重地區，政府管制地下井水，第一期作、第二期作期間，亦即每年1月到10月一定都有水，11月、12月是水井維護期間，有些播種得晚或種植第三作雜作，希望農民能集合周邊農田一起申請開井灌溉，希望農民理解，農田水利會的水井11月以後須維護休養，隔年的1月再開。

林富元說，疏濬的開口合約因年底已經結束，新的契約還未展開，農民需要疏濬，斗南工作站有找廠商作小額採購，但時間上來不及，若農民現在迫切需要，將調動本部的小型挖土機疏濬，這兩天可去現場勘查。

關於修復灌溉溝渠，要求農民土地設定一事，林富元表示，法規是為確保將來買賣時灌溉溝渠所有權不會產生糾紛，斗南站長要求比較高但也不是錯，執行面會再檢討，告知工作站長只要取得同意書即可。