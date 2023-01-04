桃園市最大社會住宅中壢1號社宅，首批承租戶入住不到1個月，在去年11月就曾發生火警，當時是15樓陽台燃燒雜物，所幸無人傷亡，有住戶抱怨，火警發生後，許多公共空間住警器防塵罩還是沒拆，物業公司完全沒經驗，火警當天疏散狀況一團亂，且還發生亂拆住戶信件，質疑居住品質有問題。

桃園市議員謝美英接獲住戶投訴，日前也邀集社宅服務中心與住戶一起開會討論改善事宜，除了全面檢視住警器外，更進一步邀請消防隊前往中壢1號社宅辦理消防宣導與演練。謝美英表示，中壢1號社宅從入住以來問題不斷，有火災、漏水，近日更發生服務中心拆開住戶信件，住戶忍無可忍向1999陳情。她認為，該社宅是中壢很重要的指標，近日也要求交通局評估ubike設置及龍福幼兒園外接送區動線調整，不論是外圍交通，還是內部硬體，市政府都有責任做到最好、最安全的居住環境。

桃園市社會住宅服務中心回應，中壢1號宅共計有957戶，目前已有809戶入住，入住率約8成4。針對火災發生時混亂問題，因當時是其中一棟大樓發生火警，為了安全起見服務中心對全部6棟大樓做廣播，導致些微混亂也已要求相關人員精進改善。另外，因住戶入住時間不同，水電費攤付金額不同，服務中心才會拆開計算，之後就不會有這樣的問題。