南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委許淑華當選南投縣長，上月25日就職，該選區立委缺額補選，將於3月4日將舉行投開票，民進黨代理黨主席陳其邁經徵詢及各項客觀因素綜合評估後，決定提名蔡培慧參選濁水溪線立委補選。

蔡培慧說，非常感謝鄉親的鼓勵，還有民進黨中常會徵召她投入立委補選，這凸顯需要會做事的人，南投沈痾已久、百廢待舉。

蔡培慧批評，前縣長林明溱只會造橋、建塔，到底有沒有為地方帶來經濟收益？累積多年的垃圾問題，為何林明溱都放著不處理？更何況民進黨表態的3人民調都做了，最後卻徵召林明溱，這顯然讓很多人覺得意外。

蔡培慧強調，這場選舉，距離補選投票日剩約2個月，她會展現誠意，誠懇拜託大家，她有政策制定能力，政策執行能力，還有跟中央連結的管道，呼籲支持者跟她「作夥打拚」（一起努力）。

對此集集鎮前鎮長陳紀衡向蔡培慧道賀，強調他與賴燕雪都自認有優勢的地方，但民進黨急需一場勝利，黨中央認為蔡培慧的勝算最高，衷心祝福她能成功翻轉。