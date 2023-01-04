刑事局電信偵查大隊去年7月接獲台電公司舉報，指北市、新北地區有多處電表流量異常，警方實地派員前往勘驗，發現有數十個地點的電表內部構件遭到破壞，導致電表計量失準，涉嫌竊電事證明確，遂與北市信義、北投、文山第一分局、新北市淡水、蘆洲分局等共組專案小組，報請士林地檢署檢察官劉東昀指揮偵辦。

警方調查，以42歲黃姓男子為首的集團，尋找架設虛擬貨幣挖礦機房或電信網路設備業者，針對業者所要求的地區承租適合房屋，供其架設相關設備，再雇用不肖水電工破壞台電公司電表，減緩電表轉動，讓每期平均數千至上萬元不等之電費，驟降至數百元，並在屋內有設置獨立電表，按度數向承租業者收取電費，從中獲取不法暴利。

警方破獲北部最大竊電集團，查獲遭改造電表46個、挖礦機6部、竊電工具等相關證物。（翻攝影片）

專案小組執行3波搜索行動，陸續在北市、新北、桃園、新竹地區等地查獲遭改造電表46個、挖礦機6部、竊電工具等贓證物，陸續逮捕黃姓主嫌及不肖水電工等7名犯嫌到案。經台電公司估算，黃嫌等人自2019年迄今，竊取電能高達284萬度、應追償電費達1707萬餘元，全案詢後，依詐欺、竊盜罪移送法辦。