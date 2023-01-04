桃園市一名86歲邱姓老翁，4日凌晨4時許因思念家人，趁安養院的員工不注意，竟偷溜出門想要返家，無奈年老失智不認得路，最後神情茫然的呆坐在平鎮區的新光路巷弄內，所幸巡邏員警經過即時發現，才能讓老翁平安返回。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，邱姓老翁因精神狀況不佳，被家人長期安置在平鎮區的安養院休養，但4日凌晨因年節將近思念家人，於是趁著院方人員不注意，偷偷外出想要回家，沒想到卻不認得路，只能無助的呆坐路旁，不知所措。

安養院的員工發現後，趕緊跑到派出所報案協尋，員警考量老翁年事已高，且凌晨天色昏暗、駕駛人視線不好，擔心老翁發生意外，除立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，並立即指示全派出所動員以安養院為中心找人，展開地毯式的搜尋，還好員警細心，在3公里外偏僻的平交道旁的小路發現老翁倒在草叢裡冷得直發抖，員警見狀趕緊護送老翁返回駐地安置。

在搭車返回派出所途中，員警見老翁面帶憂愁，細問之下才知家住中壢區的老翁，原來是因為思念親人，不想獨自待在安養院，才趁安養院的護理人員不注意時偷偷離開，所幸經過員警耐心及委婉的相勸，老翁終於釋懷，也答應員警不再這麼任性，事後家屬也特別致電至派出所，感謝警方積極熱心的協助。