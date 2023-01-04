宋逸民今(4日)上午跟太太陳維齡打破多日沉默出面開道歉記者會，除了列出4大點回應流言蜚語，更向社會大眾致歉，抱歉浪費社會資源，卻未提及起初在聲明稿指小甜甜（張可昀）「私生活有狀況」到底指的是什麼？稍早，小甜甜經紀人深表遺憾，「至今還沒有得到一個道歉」。

小甜甜上月被周刊報導，因出席新劇《幸福宅在一起》宣傳時，將焦點移到好友愷樂身上，導致事後被製作人宋逸民要求換角，小甜甜後來因此傳出離開藝起發光協會，該協會則發聲明表示：「在基督徒服事的生命中，只有生命配不配得在祭壇服事」，並透露小甜甜私生活有極大的「狀況」，當時牧師、師母等人都花心力陪伴小甜甜並禱告，「但仍無法在真理及愛中感動小甜甜」，對此深表遺憾。

而這紙聲明未料引來軒然大波，還有不少前教友出來爆料，稍早，宋逸民出面對於金流、太魯閣事件假見證、牧師資格、家暴疑雲發表4點聲明澄清，卻未點名小甜甜，經紀人看了記者會後，稍早回應：「剛剛看完教會的記者會，深感遺憾，因為當初針對新聞事件出來時，教會第一時間發的聲明，是針對甜甜『私生活有狀況』、『在教會與小組有是非、衝突』……，也是導致今天事情的所有開端，也將甜甜推至輿論的風口浪尖，需要去面對這一切，但這些都並未事實，而今天的記者會也都未能得到正面回覆，甚至至今還沒有得到一個道歉。」

小甜甜經紀人表示：「身為一位女性、一位媽媽，被直指『私生活有狀況』，對甜甜來說，是一個嚴厲的指控，而今天的記者會，主要是在講關於教會金流、捐款….，隻字未提到最一開始，教會提出對甜甜的質疑，所以看完記者會後，我們深感遺憾，我們也希望無論是檯面上或私底下，能得到一個道歉，感謝大家。」