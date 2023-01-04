台中一家外科診所爆料指稱破傷風用藥現在診所一支都訂不到了。（馮惠宜攝）

近期台灣因大陸疫情掀起缺藥潮，台中一家外科診所爆料指稱破傷風用藥現在診所一支都訂不到了，大台中醫師公會前理事長藍毅生坦言，該藥品是必備預防藥，近兩三個月已出現短缺、青黃不接狀況，一旦無藥可用，對傷口處理將造成重大影響。

台中市一家外科診所爆料，因原料問題破傷風用藥出現短缺，前兩個月訂200支只到貨50支，今（4日）要再訂貨，藥商竟告知一支都沒有了，並告知如遇病患有急用，請他們到大醫院掛急診。

對此，藍毅生證實近幾個月的確破傷風用藥出現青黃不接狀況，他也強調，對於外傷或因故出現傷口、且有感染之虞的患者，這是無法取代的用藥，雖然破傷風發生率低，但一旦發病又凶又猛隨時可要命，不能輕忽；對於藥商所言基層診所如無藥可用，可請病人到大醫院掛急診，他也抱怨，這不符分級醫療的原則。

藍毅生還說，經了解目前代理進口藥商剛進了一批貨，還要等食藥署封緘檢驗後才能放行，他籲請食藥署加速作業。

中國醫藥大學附設醫院急診室主任陳維恭表示，破傷風疫苗目前已納入常規接種，國內已讓幼兒於出生滿2個月、4個月、6個月及18個月各接種1劑白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一混合疫苗，滿5歲至入國小前再追加1劑；在急診遇18歲以上患者身上出現很髒的傷口，考量疫苗保護力已超過十年，都會補打一劑破傷風用藥。

陳維恭強調，破傷風若發作，輕者發燒，重者則可能肌肉僵直、抽搐等神經症狀，嚴重者還會致命，目前該院急診一個月用量達千劑，雖然還沒有出現藥品短缺，但若真缺藥，影響會很嚴重。