訊連(5203)公布針對美國市場的調查報告，分析美國民眾使用人臉辨識的概況。報告指出，有高達1.31億美國人每天都會用到臉部辨識功能，其中更有多達一半的人每天至少在3種不同的應用情境中使用臉部辨識功能。而在使用臉部辨識功能的民眾中，有68％用來解鎖自己的電腦、手機等個人裝置；51％用來登入如健康管理或者票券相關的手機應用程式；另外也有42％的民眾用於網路銀行的登入。

此外，該報告顯示，越年輕的世代使用人臉辨識越頻繁，且年輕族群普遍對人臉辨識應用抱持較開放態度；而在台灣也同樣如此，年輕人普遍重視人臉辨識帶來的便利性，例如最常見的手機解鎖、上下班打卡、轉帳支付等行為，透過人臉辨識，都能大幅縮短處理的時間、提升效率。

訊連觀察，消費者選擇更為方便的登入方法為人之常情，不過用戶對隱私和安全性的考量仍相當重視。報告指出，多數消費者在使用臉部辨識時，都相當重視資料的安全性；要確保消費者個資不會被濫用，並且要能在必要時，取消人臉資料的授權。

訊連董事長暨執行長黃肇雄指出，企業如何在取得消費者信任的前提下，運用臉部辨識技術改善體驗流程，會是未來臉部辨識技術進一步普及的重大關鍵。訊連FaceMe具備「主動同意人臉辨識」機制，亦即只有在用戶「知情」且「同意」的情形下，始可進行人臉辨識，保障用戶隱私與安全性，也幫助企業符合法規要求。在身分認證方面，FaceMe也通過iBeta進行活體冒用攻擊測試，可有效杜絕有心人士企圖以相片/影片，甚至矽膠面具冒用他人身分，保障使用安全。

就消費者在意的便利性而言，訊連的人臉辨識不僅快速準確，還支援口罩下的人臉辨識，用戶無須摘下口罩也能完成身分識別，讓裝置解鎖、上下班打卡、轉帳支付都更加便利。隨人臉辨識的使用更廣泛，訊連也推出相應的產業解決方案，例如專為智慧金融設計的FaceMe Fintech、用於安防門禁管理的FaceMe Security，並為系統整合商和AIoT開發商提供更具彈性的FaceMe Platform與FaceMe SDK，讓業者因應持續成長的人臉辨識需求，開發出客製化解決方案。