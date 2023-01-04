外電報導，東京瓦斯公司（Tokyo Gas）正計畫以46億美元的價格，從一家專事各項能源產業的私募股權業者Quantum Energy Partners手中，買斷一家美國天然氣製造商Rockcliff Energy，所有背負的債務也一併概括承受。

日本自從把核能發電束之高閣後，天然氣的使用比重就不斷在增加。天然資源匱乏的日本，自從俄烏戰爭發生後，就對凡是需要進口的能源燃料就一直有不安全感，擔心萬一買不到會影響到自身發展，尤其是對經濟成長方面。

據悉，這家全日本最大，同時也是全球最大的民用燃氣業者，打算使用全現金交易模式來完成這樁併購案。若一切進行順利，應該可望在元月底之前就會有好消息傳出。

根據官網資料，位於美國德州的Rockcliff，是一家業界名列前茅的能源公司，每日天然氣產量至少有10億立方英尺。至於Quantum這家專業資金管理公司，曾在2015年砸下3.5億美元用來投資Rockcliff。

東京瓦斯4日股價並沒有被此併購消息激勵，反而大跌5.5%作收，跌幅也創近半年以來最大。至於此報導中被提及的公司中，也沒有一家願意發表意見，顯得分外低調。