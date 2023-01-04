台北市每年必辦的年貨大街，由於前兩年疫情肆虐縮編許多，甚至不搭蓬、不設攤，2023進入後疫情時代，台北市長蔣萬安4日宣布，今年迪化年貨大街回歸疫情前規模6日開跑，除迪化商圈外，更結合其他共9大商圈共襄盛舉，同時開放試吃，不過為顧及防疫，蔣萬安表示，會提醒民眾在逛街期間盡量戴著口罩，而北市醫療資源都有三到六個月的庫存量，市民朋友可以放心。

蔣萬安預計將於7日、10日、15日及18日分別前往後站商圈、台北地下街華陰街北車商圈、在話傷圈、榮濱商店街、寧下夜市商圈等走街並發放發財金。

蔣萬安表示，台北年貨大街自1996年創立於迪化街迄今已辦理28屆，今年也是迎接疫情解封後的重要大型活動，將攜手10大商圈推出年貨行銷活動，讓國人從過年一路玩到元宵節台灣燈會，共同力拼春節商機，至於其他商圈振興，蔣萬安表示街逐步規畫，以主題方式呈現。蔣萬安預計將於7日、10日、15日及18日前往各商圈走街並發放發財金。

今年為首度回歸疫情前規模，不過近期第三波疫情有明顯升溫，蔣萬安表示，提醒民眾在逛街期間盡量配合中央的防疫規定，如果可以保持距離也戴著口罩，重要的是台北市整體的醫療量能是充足，市府也會隨時監測相關的疫情狀況，陸陸續續也有很多返台過年的民眾，這部分即時掌握因應，做相關的處置。

台北市商業處長高振源補充，今年人流管控燈號警示會搭配觀傳局系統，但商圈是開放型，所以無法限制入場人數，另外會在各街口由工作人員舉牌宣導，呼籲人潮壅擠時，民眾可以戴口罩。至於試吃規定，因為每個商圈作法不同，還是依商圈自治為主。

台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋則表示，因為沒有試吃民眾採買意願較低，今年開放試吃，預估民眾購買意願應該會提升到二至三成，而商圈也會呼籲民眾儘量在定點試吃，不要邊走邊吃。另也會有巡守隊宣導讓民眾戴上口罩。

至於通貨膨脹是否造成年貨漲幅高，徐慶棋表示，一般年節漲幅大概控制在一至兩成之內，今年因天氣關係，鮑魚罐頭類或是烏魚子產量確實少一點，所以漲幅稍為高一點。

台北市政府表示，為迎接兔年，推出福氣萌兔吉祥物：五大巨型福氣萌兔、年貨大街限定兔gether發財金、年貨大街與萊爾富合作推出限定萌兔包裝麵包及咖啡杯；另為擴大串聯線上線下人氣及買氣，於迪化街商圈及永樂廣場上設置福氣萌兔巨型氣球裝置、兔年福氣共創燈區及總獎額超過百萬元的巨型開運紅包牆，另外更是攜手蝦皮購物推出「台北年貨大街線上專區」，以及「尋找萌兔拍照抽3C及店家好禮」等活動，邀請民眾一起來台北過好年。