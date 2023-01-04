台大醫院在新竹縣市3個院區2年前整併為新竹台大分院，4日在生醫院區舉辦新竹台大分院2週年院慶，院長余忠仁在新竹縣長楊文科和新竹市長高虹安等人齊唱生日快樂歌中切下生日蛋糕，楊文科指新竹台大是醫學領頭羊，期早日達成大新竹首家「醫學中心」的目標。

余忠仁表示，新竹台大分院整併2年來，持續成長，人員由2708人增加至3017人，病床由1341床增加至1503床，服務量能已接近醫學中心的等級。

余忠仁說，去年8月起生醫醫院加入24小時執行緊急心導管手術行列，在竹苗地區是唯一24小時執行開心手術暨葉克膜外接醫院，並加速推動各種智慧醫療，將積極完成生醫醫院二期研究大樓工程及興建新竹醫院湳雅院區，爭取成為醫學中心。

楊文科肯定新竹台大分院在余忠仁領導下，成立「婦幼醫學中心」，引進AI腦出血輔助偵測系統、3D立體心臟超音波，近期也引進全自動的「高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統」，檢驗量能大幅提昇至5.8倍，並協助縣府辦理「偏鄉遠距照護」，利用智慧醫療車及遠距醫療雲端智慧平台，提升尖石民眾就醫便利性及照護品質。

楊文科說，大新竹地區16家醫院中，僅有新竹台大、新竹馬偕及竹北東元3家區域醫院，還沒有一家醫學中心，期待台大逐步完成各項工程，完成二期醫學大樓招標，加快興建高鐵空橋計畫，早日完成醫學中心的目標。

「醫護人員非常令人敬佩！」高虹安說，醫護人員在疫情期間幫民眾打敗病毒，甚至還要思考未來如何結合智慧醫療，強化預防保健，推廣樂齡健康照顧，市府會透過智慧醫療引領全國生技醫療產業發展，致力守護大新竹地區民眾健康。

余忠仁和與會貴賓在大紅包袋上，絹印「全齡照護」、「智慧醫療」、「國際醫療」、「社會責任」、「誠正當責」、「健康尊嚴」等核心價值及重要成果，場面溫馨。