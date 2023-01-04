屏東佳冬鄉塭豐漁港3日驚見午仔魚屍橫遍野，地方傳出是因無法銷陸而滯銷所致，但縣府農業處闢謠，指稱是養殖戶管理不當造成泛池情形，屬單一突發事件。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬鄉塭豐漁港3日驚見午仔魚屍橫遍野，地方傳出是因無法銷陸而滯銷所致，但縣府農業處闢謠，指稱是養殖戶管理不當造成泛池情形，屬單一突發事件。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬鄉塭豐漁港及相關大排3日驚見午仔魚屍橫遍野，地方進而傳出是因無法銷陸而滯銷所致，但縣府農業處闢謠，指稱是吳姓養殖戶管理不當造成泛池情形，屬單一突發事件，將依漁港法開罰吳姓養殖戶，最重可罰15萬。

月前大陸才暫停台灣午仔魚輸入，昨天就驚見佳冬塭豐漁港午仔魚屍橫遍野，地方不禁傳出是因陸方下禁令導致午仔魚滯銷、進而將魚屍亂丟漁港大排的說法，但經農業處調查後，發現是吳姓養殖戶因間補間養過程，魚塭養殖密度過高、管理不當、溶氧量不足，造成泛池情形，屬單一突發事件，並非滯銷所致。

農業處長鄭永裕指出，塭豐漁港的午仔魚屍昨天已清除完畢，農業處也於今天會同環保局及水利處約談吳姓養殖戶，若查證有任意投棄廢棄物至漁港的事實，將依漁港法最重開罰15萬元，若是任意棄置斃死魚至大排，將可依廢棄物清理法開罰。

鄭永裕說，縣府近期會邀集養殖戶、環保、水利、鄉公所等單位討論養殖斃死魚去化問題，研議是否透過清潔隊協助清運至焚化廠或掩埋場等方式處理，減少環保污染，必要時將研議訂定相關罰則，避免類似事件再度發生。

他強調，目前午仔魚通路還算順暢，請勿以訛傳訛造成外界誤解，同時縣府也已啟動午仔魚產銷調節因應措施，預計處理1500公噸，從收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強行銷等方向多管齊下，並與農委會聯手加強國內行銷，包含媒合國內賣場通路、強化外縣市行銷活動、啟動網路平台行銷等，刺激國內市場需求及提升買氣，相關措施將於近期內正式公告。