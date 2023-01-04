行政院長蘇貞昌今宣布，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福，被稱為政策兩度髮夾彎；民進黨內人士表示，總統元旦針對此事提到，「請國人理解支持」並非不發錢，是指不是把4500億元都拿來發，是在這點「有落差的」的。

蔡總統去年12月31日召開國安高層會議，對於中央政府可運用的3800億元，將分3面向規畫，其中的1800億，在財政許可範圍內將研議可全民共享的方案。蔡英文說，有人認為要皆大歡喜，分給每個人，但全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須未雨綢繆，把寶貴資源優先協助高風險國人與產業，來維持國家因應危機的韌性，這決定不容易，但為了國家必須這樣做，請國人理解支持。

隨後記者會，蔡英文回應此問題說，第四部曲才是如果行有餘力，才會在財政許可的範圍之內，適時研議跟全民共享的可行方案。昨天的會議並沒有具體討論發放消費券或現金，也沒有具體討論時程，都是要視整體的經濟局勢才要具體討論，「就像我說的，錢要花在刀口上」。

蔡總統說完，黨籍立委及媒體都紛紛認定，不發現金了，而昨天蘇貞昌透露將「還稅於民」訊息，被視為髮夾彎；黨內人士指出，去年底總統開完經濟會議書面說法，大家認知是要發現金，元旦當天，總統記者會回應提到，因為有些要優先，可能沒有完全普發。連他也認定總統決定不發了，於是趕緊詢問府方高層。

他說，府方高層解釋，「請國人理解支持」意思不是不發，是要把這錢先用在哪裡，最後剩下1800億，不是跟大家想像的，不是把4500億都拿來發，這是有落差。

黨內人士強調，他是當天就問，因為不論媒體或黨籍立委等，大家的解讀就是不發，但府方說，可能是總統講話相對謹慎，所以有了誤解，才會急著院長今天趕快出面定調，就是要發現金，所以沒有髮夾彎的問題。會造成誤解，府方轉達，可能府跟總統當天在講時，比較謹慎。