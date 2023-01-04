民進黨日前拍板公部門禁抖音等大陸APP，但行政院長蘇貞昌卻在臉書貼出充滿抖音風格的大內宣影片，引起不小的爭議。國民黨立委李貴敏諷，行政院此舉不過就是為了箝制言論，「口嫌體正直，民進黨就別再講一套做一套了」。她並批，蘇視察桃園機場防疫，過去從沒忽略過前市長鄭文燦，這次卻不邀桃園市長張善政。可見雙標嚴重。

李貴敏今（4）日在臉書表示，蘇貞昌以抖音風格的影片宣傳政績，對比民進黨先前視抖音為洪水猛獸、國安重大漏洞，還可能會影響台灣中小學生認知，需要禁止取締，甚至指控抖音使用者是中共同路人的誇張行徑大相逕庭，再次驗證民進黨「綠能你不能」的雙標作風。

「連中小學生都知道，行政部門打算禁抖音，不過就是為了箝制言論，不讓不同於政府主旋律的聲音流傳，更是怕了抖音或小紅書的傳染力！」李貴敏質疑，民進黨從選前到選後毫無改變，也沒有任何檢討，甚至變本加厲，一付你拿我怎樣的傲慢態度？如今，台灣式的民主就是只准州官放火，不許百姓點燈，全國民眾也祗能逆來順受？

李貴敏提到，蘇貞昌視察桃園機場防疫，過去從沒忽略過前市長鄭文燦，這次卻不邀桃園市長張善政，但明明過去衛福部前部長陳時中召開防疫會議時，不邀時任雙北市長柯文哲、侯友宜，卻以桃園是防疫大門為由稱鄭文燦絕對有必要出席，「言猶在耳，如今輸了選舉，標準就變了，綠能你不能？桃園市長也就不必出現了？」

此外，李貴敏質疑，行政院院會行之有年，六都首長均受邀列席，偏偏本次新任直轄市長上任後的首次行政院會，竟未邀請六都首長列席，「除了藍營在六都選情大有斬獲，基層支持度已藍大於綠，還有別的理由嗎？綠能你不能？這就是民進黨的敗選檢討嗎？是怕行政院會不再一言堂，新任六都市長在院會上造反，表達真正的民眾心聲嗎？」