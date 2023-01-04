UFC總裁懷特（白大拿, Dana White）在大過年遭遇了公關危機，美媒TMZ拿到一段跨年夜的派對影片，懷特在墨西哥一家夜店的VIP包廂出手掌摑他的老婆安妮（Anne White）。懷特曾經公開嚴厲譴責家暴事件，他在2014年說：「當你對女人動手之後，你就是萬劫不復了。」現在他會自己老實走下總裁的寶座嗎？

懷特清醒後告訴TMZ說：「我在墨西哥與家人妻子度過跨年夜，很不幸這事情發生了。我說過打女人的行為是沒有藉口的，現在我成為其中一人了。我們夫妻結婚將近30年（26年），我們大概12歲就認識，我們患難與共，育有3個孩子，我們非常相愛，這是其中一個糟糕的時刻。」

兩人爭吵的原因不明，目擊者說他們本來好好的，安妮突然出手掌摑懷特，懷特當場還手，整個衝突不到1分鐘，並且兩人都已經喝得很醉了。

懷特說：「喝了很多酒也不是藉口，我絕不會為此事找理由。我做了就是做了，這以前從沒發生過，這是第一次。不管外面的人怎麼說我，我都是活該。」雖然是安妮先動手的，但懷特比她強壯得多，他只還手一掌就打得安妮踉蹌，旁人很快過來把安妮拉開。

此事在國外論壇引爆熱烈討論，大部分都是在嘲笑懷特，UFC因為苛待旗下拳手而臭名遠揚，網友揶揄：「安妮只是想要求懷特給拳手加薪而已。」「他忘了把影片設定成付費收視（UFC拳賽都是付費收視）。」

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